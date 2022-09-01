Бизнес сдержанно оценивает свои перспективы, в торговле ждут спада - опрос

Детали

Так, в августе ИОДА вырос до 44,1 по сравнению с 43,6 в июле.

В то же время респонденты подчеркнули, что дальнейшее восстановление их экономической активности сдерживают:



неопределенность с продолжительностью войны и связанное с этим ухудшение инфляционных ожиданий;



дальнейшее разрушение производственных мощностей и инфраструктуры;



значительная вынужденная миграция населения внутри страны.



Предприятия всех секторов экономики продолжают ожидать удорожания собственной продукции/услуг на фоне роста цен на сырье и товары поставщиков.

Также остаются сдержанными оценки занятости. Представители всех секторов не ожидают увеличения общей численности работников.

Вместе предприятия промышленности и строительства отметили некоторое повышение спроса на персонал. Впервые за последние месяцы предприятия промышленности ожидали увеличения объемов производимой продукции. В строительстве же снизился пессимизм в ожиданиях объемов строительства и объемов новых заказов, а также объемов закупки сырья и материалов.

Предприятия торговли в августе незначительно ухудшили ожидания по поводу своей экономической деятельности. Ожидают уменьшения объемов товарооборота, остаются сдержанными относительно объемов закупки товаров для продажи, указывают уменьшение остатков товаров для продажи вследствие исчерпания старых запасов и ограничения поставки нового товара. И дальше настроены на снижение торговой маржи.

Предприятия сферы услуг имели самые сдержанные оценки, учитывая дальнейшее повреждение транспортной инфраструктуры, слабый спрос и потерю заказов – ожидания тоже ухудшились. В секторе, в частности, ослабили ожидания по повышению тарифов на собственные услуги.

Справочно

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 04 по 23 августа 2022 года. В опросе приняло участие 429 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов руководителей предприятий, а не оценки НБУ.