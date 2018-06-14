Бізнес отримав розстрочення ПДВ при ввезенні обладнання на понад 3 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. ДФС надала розстрочення ПДВ при ввезенні обладнання на загальну суму понад 2,5 млн євро та 757,4 тис. доларів (647,9 євро), передає УНН з посиланням на повідомлення ДФС.
“На сьогодні ДФС прийнято 26 рішень про надання платникам розстрочення податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України на загальну суму понад 2,5 млн євро та 757,4 тис. доларів”, — йдеться у повідомленні.
Найбільшу суму розстрочки надано Хмельницькою митницею ДФС — 1,2 млн євро та Київською митницею ДФС — 415,9 тис. доларів.
Розстрочення надано при ввезенні обладнання для власного виробництва підприємствами легкої промисловості, будівельної галузі, харчової промисловості, медичного обладнання.
Зазначається, що відтермінування по сплаті ПДВ надається у строк не більше 24 календарних місяців без нарахування процентів, пені та штрафів.
Розстрочення не надається, якщо обладнання має походження з країни, визнаної Україною державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, ввозиться з території такої країни та/або з тимчасово окупованої території України.
Нагадаємо, у січні-квітні з початку року до бюджету надійшло 66,8 млрд грн податку та збору на доходи фізичних осіб, що на 24,3% більше, ніж за відповідний період минулого року.