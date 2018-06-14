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Бійці АТО назвали зрадою презентацію російських УАЗиків в Україні

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Продаж російських УАЗиків в Україні - це зрада і абсурд. Про це заявив УНН один з колишніх командирів батальйону "Донбас" Анатолій Виногородський, коментуючи презентацію новинки російського автопрому "УАЗ Профі" на агровиставці в Києві.

“Я дотримуюся думки, що під час війни економічні відносини з країною-ворогом — це зрада. Але ми все одно продовжуємо везти з Росії товар, зокрема — машини, нарощуючи обсяги поставок. Причому ніхто цього не приховує, а в українських автосалонах у вільному доступі продається російський “УАЗ”, — зазначив він.

Виногородський переконаний, що Україна продовжує співпрацювати з Росією, прикриваючись неефективними антиросійськими санкціями.

“У нас йде війна, але тільки для патріотів, які гинуть на Сході. У той же час у нашої влади все добре, вона не обриває економічні відносини з агресором. Про які антиросійські санкції можна говорити? Про яку ефективність, коли ми сюди поставили більш ніж на 5 млрд грн електроенергії і більш ніж на 1 млрд грн води? У Америки є санкції, у Франції є санкції, а у нас — ні. Ми продовжуємо співпрацювати з Росією, з „ЛНР“ і „ДНР“”, - зазначив він.

Нагадаємо, на червневій виставці АГРО-2018 компанія “АІС” представила новинку російського автопрому “УАЗ Профі” виробництва Ульяновського автомобільного заводу РФ. Раніше “АІС” був помічений у поставках заборонених в Україні російських автобусів “ПАЗ” санкцій Олега Дерипаски. При цьому “ПАЗ” закуповували комунальні підприємства за бюджетні гроші українців.

Компанія “АІС” безпосередньо пов’язана з народним депутатом України від групи “Відродження” Дмитром Святашем і екс-регіоналом Василем Поляковим.

У батька Дмитра Святаша — депутата харківської облради Володимира Святаша є також чинна компанія в окупованому Криму, за адресою якої розташований автосалон “АІС.Крим”.

Крім продажу російських авто, “АІС.Крим” пишається тим, що “компанія, одна з перших в російському Криму, отримала і підтвердила статус офіційного дилера брендів LADA, GEELY, УАЗ”.

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