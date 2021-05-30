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Бійка та різанина: на Прикарпатті поліція встановлює обставини конфлікту між неповнолітніми

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Правоохоронці розслідують обставини конфлікту між неповнолітніми хлопцями, у результаті якого один з них отримав ножові поранення, інший - тілесні ушкодження. Обоє хлопців звернулися із заявами до поліції, по даних фактах розпочаті кримінальні провадження, повідомляє УНН із посиланням на ГУНП в Івано-Франківській області.

Бійка та різанина: на Прикарпатті поліція встановлює обставини конфлікту між неповнолітніми

Деталі 

Подія сталася 29 травня у Надвірній на вулиці Олени Степанівни. На лінію "102" надійшло повідомлення про те, що невідома особа нанесла ножове поранення неповнолітньому хлопцеві. 

Слідчі попередньо з’ясували, що напередодні між двома компаніями молодиків трапився конфлікт, який переріс у бійку. В ході інциденту 16-річний франківець завдав декілька ударів кулаком 15-річному надвірнянцю. Опісля молодший дістав з кишені розкладний ніж, яким наніс декілька ударів в область спини старшому, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді двох колото-різаних ран поперекової ділянки справа, одне з яких проникаюче. 

Ніж правопорушник викинув та залишив місце події. Потерпілого одразу госпіталізували у медзаклад, де провели операцію. Стан його на цей час стабільний.

Поліцейські розшукали 15-річного юнака, його опитано, наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Зі своєї сторони хлопець також звернувся до поліції із заявою, що потерпілий наніс йому тілесні ушкодження. Медики діагностували легкі тілесні ушкодження. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження).

Триває слідство та встановлюються усі обставини події.

Доповнення 

Харківській області на території автовокзалу чоловік наніс чотирьом людям ножові поранення.

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