Бій Усика з Гассієвим пройде у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series) за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі між чемпіоном WBC, WBO Олександром Усиком (14-0, 11 КО) і чемпіоном WBA, IBF Муратом Гассіевим (26-0, 19 КО) відбудеться 21 липня 2018 року в Москві на арені “Олімпійський”, інформує УНН з посиланням на промоутерську компанію братів Кличко — K2 Promotions Ukraine у Facebook.
“Сьогодні керівництво Всесвітньої боксерської суперсерії оголосило остаточно дату і місце проведення фінального поєдинку Усик — Гассієв за титул абсолютного чемпіона світу. Він відбудеться 21 липня в Москві. Нашому чемпіону знову доведеться боксувати на території суперника, як це було 1/4 фіналу і півфіналі WBSS”, — розповів генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк.
Також Красюк заявив, що його підопічний вже виходить на заключну підготовчу пряму.
“Усик продовжує підготовку в тренувальному таборі і зараз виходить на фінішну пряму — етап спарингів. Для Олександра — це найголовніший бій в його кар’єрі, адже на кону пояса WBС, WBO, WBA, IBF, а також пояс журналу The Ring, статус абсолютного Чемпіона світу і кубок Мухаммеда Алі. Саша поїде в Москву, щоб перемогти!”, — додав Красюк.
Нагадаємо, даний бій був запланований на 11 травня в Джидді (Саудівська Аравія). Причиною перенесення поєдинку стала травма українського бійця.