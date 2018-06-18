Бой Усика с Гассиева пройдет в Москве

“Сегодня руководство Всемирной боксерской суперсерии объявило окончательно дату и место проведения финального поединка Усик — Гассиев за титул абсолютного чемпиона мира. Он состоится 21 июля в Москве. Нашему чемпиону снова придется боксировать на территории соперника, как это было 1/4 финала и полуфинале WBSS”, — рассказал генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк.

Также Красюк заявил, что его подопечный уже выходит на заключительную подготовительную прямую.

“Усик продолжает подготовку в тренировочном лагере и сейчас выходит на финишную прямую — этап спаррингов. Для Александра — это самый главный бой в его карьере, ведь на кону пояса WBС, WBO, WBA, IBF, а также пояс журнала The Ring, статус абсолютного чемпиона мира и кубок Мухаммеда Али. Саша поедет в Москву, чтобы победить!”, — добавил Красюк.

Напомним, данный бой был запланирован на 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Причиной переноса поединка стала травма украинского бойца.