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Бой Усика с Гассиева пройдет в Москве

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series) за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между чемпионом WBC, WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) и чемпионом WBA, IBF Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) состоится 21 июля 2018 в Москве на арене “Олимпийский”, информирует УНН со ссылкой на промоутерскую компанию братьев Кличко — K2 Promotions Ukraine в Facebook.

“Сегодня руководство Всемирной боксерской суперсерии объявило окончательно дату и место проведения финального поединка Усик — Гассиев за титул абсолютного чемпиона мира. Он состоится 21 июля в Москве. Нашему чемпиону снова придется боксировать на территории соперника, как это было 1/4 финала и полуфинале WBSS”, — рассказал генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк.

Также Красюк заявил, что его подопечный уже выходит на заключительную подготовительную прямую.

“Усик продолжает подготовку в тренировочном лагере и сейчас выходит на финишную прямую — этап спаррингов. Для Александра — это самый главный бой в его карьере, ведь на кону пояса WBС, WBO, WBA, IBF, а также пояс журнала The Ring, статус абсолютного чемпиона мира и кубок Мухаммеда Али. Саша поедет в Москву, чтобы победить!”, — добавил Красюк.

Напомним, данный бой был запланирован на 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Причиной переноса поединка стала травма украинского бойца.

Украинские Национальные Новости

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