Бив і гвалтував дві доби: на Київщині затримали чоловіка, який глумився над жінкою
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Білій Церкві Київської області затримали чоловіка, який заманив жінку до себе на роботу і там бив та гвалтував її протягом двох діб. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, пише УНН.
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За його словами, зловмисник, утримуючи 40-річну жінку у Білій Церкві, знущався з неї, гвалтував, залякував вбивством, вдарив ножем у живіт та порізав горло.
"Постраждала благала її відпустити, але зловмисник, побоюючись викриття, вдарив ножем жінку в живіт, порізав горло та бив її руками по голові й тілу.
Потерпілій дивом вдалося вирватись після двох днів катувань", - йдеться у повідомленні Нєбитова у Telegram.
Потерпілій вдалося вибігти на вулицю. Невдовзі велопатруль міста помітив травмовану жінку, яка розповіла правоохоронцям все, що з нею трапилося.
Згодом злочинця затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Відомо, що в минулому він відбував покарання за вбивство та тяжкі тілесні ушкодження. Фігуранту загрожує до 10 років за ґратами.
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