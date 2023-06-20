Бил и насиловал двое суток: в Киевской области задержали мужчину, который издевался над женщиной

Детали

По его словам, злоумышленник, удерживая 40-летнюю женщину в Белой Церкви, издевался над ней, насиловал, запугивал убийством, ударил ножом в живот и порезал горло.

"Пострадавшая умоляла ее отпустить, но злоумышленник, опасаясь разоблачения, ударил ножом женщину в живот, порезал горло и бил ее руками по голове и телу.

Потерпевшей чудом удалось вырваться после двух дней пыток", - говорится в сообщении Небытова в Telegram.

Потерпевшей удалось выбежать на улицу. Вскоре велопатруль города заметил травмированную женщину, которая рассказала правоохранителям все, что с ней случилось.

Впоследствии преступника задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Известно, что в прошлом он отбывал наказание за убийство и тяжкие телесные повреждения. Фигуранту грозит до 10 лет за решеткой.

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