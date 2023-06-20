Бил и насиловал двое суток: в Киевской области задержали мужчину, который издевался над женщиной
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Белой Церкви Киевской области задержали мужчину, который заманил женщину к себе на работу и там бил и насиловал ее в течение двух суток. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, пишет УНН.
Детали
По его словам, злоумышленник, удерживая 40-летнюю женщину в Белой Церкви, издевался над ней, насиловал, запугивал убийством, ударил ножом в живот и порезал горло.
"Пострадавшая умоляла ее отпустить, но злоумышленник, опасаясь разоблачения, ударил ножом женщину в живот, порезал горло и бил ее руками по голове и телу.
Потерпевшей чудом удалось вырваться после двух дней пыток", - говорится в сообщении Небытова в Telegram.
Потерпевшей удалось выбежать на улицу. Вскоре велопатруль города заметил травмированную женщину, которая рассказала правоохранителям все, что с ней случилось.
Впоследствии преступника задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Известно, что в прошлом он отбывал наказание за убийство и тяжкие телесные повреждения. Фигуранту грозит до 10 лет за решеткой.
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