Bitcoin обновив рекорд

Генеральний директор Bitgo Майк Белше опублікував повідомлення про те, що спірний проект Segwit2x, реалізація якого була запланована на цей місяць, не відбудеться через відсутність підтримки спільноти. Ринок різко відреагував на цю новину, ціна швидко встановила новий рекордний максимум в районі 7900 доларів США.

У повідомленні говориться, що зусилля по реалізації Segwit2x почалися в травні цього року, причиною послужила мета: збільшити розмір блоку і дозволити масштабувати Bitcoin.

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Белше пророкує, що в міру зростання криптовалюти, в кінцевому підсумку, для всіх стане очевидним, що необхідно збільшити пропускну здатність мережі.

Після такого оголошення, bitcoin злетів на 500 доларів США менше ніж за годину, наразі курс криптовалюти тримається на рівні 7 251,78 доларів.