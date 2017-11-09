Bitcoin обновил рекорд

Генеральный директор Bitgo Майк Белше опубликовал сообщение о том, что спорный проект Segwit2x, реализация которого была запланирована на этот месяц, не состоится из-за отсутствия поддержки сообщества. Рынок криптовалют резко отреагировал на эту новость, цена быстро установила новый рекордный максимум в районе 7900 долларов США.

В сообщении говорится, что усилия по реализации Segwit2x начались в мае этого года, причиной послужила цель: увеличить размер блока и позволить масштабировать Bitcoin.

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Белше предсказывает, что по мере роста криптовалюты, в конечном итоге, для всех станет очевидным, что необходимо увеличить пропускную способность сети.

После такого объявления, bitcoin взлетел на 500 долларов США меньше чем за час, пока курс криптовалюты держится на уровне 7 251,78 долларов.