Біля Святошинського райсуду у Києві наразі спокійно
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Спокійна ситуація спостерігається наразі поблизу будівлі Святошинського районного суду столиці, де сьогодні має продовжитися розгляд кримінального провадження за обвинуваченням п'яти екс-беркутівців у розстрілі активістів Євромайдану, у рамках якого заплановано відеодопит екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
Як повідомляє кореспондент УНН, наразі поблизу суду не помітно активістів та правоохоронців.
При цьому у суді починають збиратися журналісти.
Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням екс-беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського у розстрілі активістів Євромайдану.
За даними ГПУ, станом на 10 лютого 2016 року у межах кримінальних проваджень щодо вбивств 48 активістів, замахів на вбивства 80 активістів повідомлено 25 підозр екс-беркутівцям.
Раніше повідомлялося, що з 22 екс-бійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, адже інші - під вартою.
Як повідомляв УНН, Святошинський районний суд Києва вирішив допитати екс-президента Віктора Януковича та екс-командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка у режимі відеоконференцзв’язку у межах кримінального провадження за обвинуваченням п’яти екс-беркутівців у розстрілі активістів Майдану.
Відеодопит був призначений на 25 листопада. Віктор Янукович з'явився для дачі свідчень через відеозв'язок до Ростовського суду у РФ.
Екс-беркутівців не було доставлено до суду. Виїзд з Лук'янівського СІЗО, де їх утримували, заблокували активісти.
Суд переніс засідання на 28 листопада.