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У Святошинского райсуда в Киеве пока спокойно

Киев • УНН

 • 6591 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Спокойная ситуация наблюдается сейчас у здания Святошинского районного суда столицы, где сегодня должно продолжиться рассмотрение уголовного производства по обвинению пяти экс-беркутовцев в расстреле активистов Евромайдана, в рамках которого запланировано видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.

У Святошинского райсуда в Киеве пока спокойно

Как сообщает корреспондент УНН, пока вблизи суда не заметно активистов и правоохранителей.

При этом в суде начинают собираться журналисты.

Напомним, Святошинский районный суд Киева рассматривает уголовное производство по обвинению экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского в расстреле активистов Евромайдана.

По данным ГПУ, по состоянию на 10 февраля 2016 года в рамках уголовных производств по убийствам 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-беркутовцам.

Ранее сообщалось, что из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, ведь остальные - под стражей.

Как сообщал УНН, Святошинский районный суд Киева решил допросить экс-президента Виктора Януковича и экс-командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка в режиме видеоконференцсвязи в рамках уголовного производства по обвинению пяти экс-беркутовцев в расстреле активистов Майдана.

Видеодопрос был назначен на 25 ноября. Виктор Янукович появился для дачи показаний через видеосвязь в Ростовский суд в РФ.

Экс-беркутовцев не было доставлено в суд. Выезд из Лукьяновского СИЗО, где их удерживали, заблокировали активисты.

Суд перенес заседание на 28 ноября.

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