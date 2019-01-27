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Біля покинутого будинку на Одещині виявлено людський скелет

Біля покинутого будинку на Одещині виявлено людський скелет

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. У селище Чорноморське в Одеській області на подвір’ї покинутого будинку виявлено скелет людини. Про це УНН повідомили в обласній поліції.

Скелет людини було виявлено закопаним біля криниці на невеликій глибині. Скелет був прикритий шторами. В самому ж покинутому будинку правоохоронці виявили сліди речовини бурого кольору, яка ймовірно є кров’ю.

Наразі скелет направлено на проведення судово-медичної експертизи для визначення віку та статі загиблої особи, а також встановлення обставин смерті.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – умисне вбивство.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в Одесі поряд з приватним будинком виявили цистерну з двома людськими скелетами.

Крім того, як повідомляв УНН, фрагменти двох людських тіл виявили в катакомбах неподалік від одного з розважальних закладів в Одесі 21 січня. 

Українські Національні Новини

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