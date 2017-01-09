Біля лінії розмежування зник зв'язок з трьома військовослужбовцями - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Штаб української воєнної операції повідомляє про зникнення поблизу лінії розмежування трьох військовослужбовців. Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру штабу у Facebook, передає УНН.
“8 січня 2017 року три військовослужбовці однієї з військових частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування, не повернулись до місця розташування підрозділу. Наразі з ними зв’язок відсутній”, — поінформували у прес-центрі.
Інших деталей у штабі не наводять, лише зазначили, що обставини події з’ясовуються.
Як повідомляв УНН, протягом дня в зоні АТО отримали поранення троє українських військових.