У линии разграничения пропала связь с тремя военнослужащими - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Штаб украинской военной операции сообщает об исчезновении вблизи линии разграничения трех военнослужащих. Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба в Facebook, передает УНН.
"8 января 2017 три военнослужащие одной из воинских частей, что выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. Сейчас с ними связь отсутствует", - сообщили в пресс-центре.
Других деталей в штабе не приводится, лишь отметили, что обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщал УНН, в течение дня в зоне АТО получили ранения трое украинских военных.