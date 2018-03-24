Біля Борисполя на трасі вилучили схожий на вибухівку предмет, рух відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Бориспільському районі на траси “Київ-Харків” вилучили предмет, схожий на вибуховий пристрій, рух транспорту відновлено. Про це УНН повідомив начальник відділу комунікації ГУНП у Київській області Микола Жукович.
“Підозрілий предмет вилучено. Сказати, що це вибухівка, однозначно ніхто не може. Його відправлено на експертизу. Рух відновлено”, — сказав М.Жукович.
Як повідомляв УНН, у суботу 24 березня близько 10:00 до поліції надійшло повідомлення про закладання вибухівки в районі 50-го км траси “Київ-Харків” у Бориспільському районі. У зв’язку з цим рух транспорту було тимчасово перекрито.