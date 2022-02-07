Біля берегів Одеси помітили корабель РФ: прикордонники кажуть, вони постійно присутні біля України

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“Я можу зауважити, що ми постійно відстежуємо морську обстановку в зоні нашої відповідальності, в зоні відповідальності морської охорони, навколо державного кордону, і в принципі спостереження і виявлення кораблів Російської Федерації для нас є системним і не дивує нас, тому що з 2014 року вони дійсно нарощують свою присутність і підтримують її в стадії напруження для нас. Тобто, вони постійно присутні, але вони не перетинають державний кордон України (окрім тимчасово окупованих територій — ред.). Наближення до територіального моря України не обмежено ніяким нормативним документом морського права, на яку відстань можливе наближення”, — сказала речниця.

Деталі

З її слів, кораблі морської охорони постійно перебувають на службі, радіолокаційно відстежують ситуацію і бачать всю обстановку.

“Виявляючи корабель країни-агресорки, ми, як правило, перебуваємо у тому самому районі і уважно спостерігаємо за його маневрами, оскільки неодноразово відбувались різного роду провокації, різного роду дивовижні маневри для того, щоб спровокувати нас або наших партнерів”, — зазначила співрозмовниця.

Вона, зокрема, нагадала про ситуацію з британським військовим кораблем HMS Defender у Чорному морі.

“Це манера поведінки цієї країни. Для нас це не дивина. Ми напоготові, ми завжди на службі, ми все це бачимо і спостерігаємо. Ніякого моменту екстравагантного в цьому не було. Наближення, 20 морських миль — це майже 40 км від берега, це на 8 морських миль далі, ніж державний кордон. Тобто, це перебування в нормах міжнародного морського плавання, мирного проходу, нічого не порушено. Але ми все одно пильнуємо і все бачимо”, — зазначила Гуменюк.

Контекст

Раніше сьогодні ЗМІ повідомили про те, що розвідувальний корабель “Іван Хурс” був помічений за 20 миль від узбережжя Одеси 6 лютого. Повідомлялось, що за розвідувальним судном країни-агресора ретельно спостерігали прикордонники та контролювали його переміщення.