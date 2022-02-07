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У берегов Одессы заметили корабль РФ: пограничники говорят, они постоянно присутствуют возле Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. У берегов Украины постоянно замечают российские корабли, однако они не пересекают границу, кроме временно оккупированных территорий. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь морской охраны Государственной пограничной службы Украины, капитан I-го ранга Наталья Гуменюк.

Цитата

“Я могу отметить, что мы постоянно отслеживаем морскую обстановку в зоне нашей ответственности, в зоне ответственности морской охраны, вокруг государственной границы, и в принципе наблюдения и обнаружения кораблей Российской Федерации для нас является системным и не удивляет нас, потому что с 2014 года они действительно наращивают свое присутствие и поддерживают его в стадии накала для нас. То есть, они постоянно присутствуют, но они не пересекают государственную границу Украины (кроме временно оккупированных территорий — ред.). Приближение к территориальному морю Украины не ограничено никаким нормативным документом морского права, на какое расстояние возможно приближение”, — сказала пресс-секретарь.

Детали

По ее словам, корабли морской охраны постоянно находятся на службе, радиолокационно отслеживают ситуацию и видят всю обстановку.

“Обнаруживая корабль страны-агрессора, мы, как правило, находимся в том самом районе и внимательно наблюдаем за его маневрами, поскольку неоднократно происходили разного рода провокации, разного рода диковинные маневры для того, чтобы спровоцировать нас или наших партнеров”, — отметила собеседница.

Она, в частности, напомнила о ситуации с британским военным кораблем HMS Defender в Черном море.

“Это манера поведения этой страны. Для нас это не диковинка. Мы начеку, мы всегда на службе, мы все это видим и наблюдаем. Никакого момента экстравагантного в этом не было. Приближение, 20 морских миль - это почти 40 км от берега, это на 8 морских миль дальше, чем государственная граница. То есть, это пребывание в нормах международного морского плавания, мирного прохода, ничего не нарушено. Но мы все равно бодрствуем и все видим”, — отметила Гуменюк.

Контекст

Ранее сегодня СМИ сообщили о том, что разведывательный корабль “Иван Хурс” был замечен за 20 миль от побережья Одессы 6 февраля. Сообщалось, что за разведывательным судном страны-агрессора тщательно наблюдали пограничники и контролировали его перемещение.

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