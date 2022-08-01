Більшість українців підтримують закриті кордони між Україною і рф з візами - опитування

Цитата

"Абсолютна більшість українців – 79% – вважають, що між Україною і росією мають бути закриті кордони з візами та митницями. Лише 11% вважають, що Україна і росія мають бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами без віз і митниць. Також лише 1% респондентів виступають за об’єднання в одну державу", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Порівняно з періодом перед повномасштабним вторгненням (станом на лютий 2022 року) з 44% до 79% зросла частка тих, хто вважає, що між Україною і росією мають бути закриті кордони з візами і митницями. Натомість з 48% до 11% стало менше тих, хто виступає за "дружні" відносини між країнами. Також з 5% до 1% знизилася частка тих, хто виступає за об’єднання в одну державу.

Довідково

Опитування провів 6-20 липня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2000 респондентів, що проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.