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Большинство украинцев поддерживают закрытые границы между Украиной и рф с визами - опрос

Большинство украинцев поддерживают закрытые границы между Украиной и рф с визами - опрос

Киев • УНН

 • 94222 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. 79% украинцев поддерживают закрытые границы между Украиной и россией с визами и таможнями. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС), пишет УНН.

Цитата

"Абсолютное большинство украинцев – 79% – считают, что между Украиной и россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. Только 11% считают, что Украина и россия должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами без виз и таможен. Также лишь 1% респондентов выступают за объединение в одно государство", - говорится в сообщении.

Детали

По сравнению с периодом перед полномасштабным вторжением (по состоянию на февраль 2022 года) с 44% до 79% возросла доля тех, кто считает, что между Украиной и россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. С 48% до 11% стало меньше тех, кто выступает за "дружеские" отношения между странами. Также с 5% до 1% снизилась доля тех, кто выступает за объединение в одно государство.

Справочно

Опрос провел 6-20 июля 2022 года Киевский международный институт социологии (КМИС). Методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошены 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

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