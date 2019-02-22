Більшість українців не відносить себе ні до ПЦУ, ні до УПЦ МП - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Переважна більшість українців відносить себе до православного віросповідання. Більшість з них не відносить себе до жодної з конфесій. Про це свідчать результати опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень Socis, передає УНН.
Так, за результатами опитування, до православ’я себе відносять 71,6% українців, 10% респондентів не відносять себе до жодної релігії, 8,3% відносять себе до греко-католицизму, 7% — “просто християни”.
На питання про те, до якої саме православної релігії вони себе відносять, 42,5% респондентів зазначили, що “просто православні та не відносять себе до жодної з конфесій”. Крім того, 41,5% опитаних віднесли себе до Православної церкви України, 14,1% — до УПЦ Московського патріархату, а 1,9% не визначились із відповіддю.
Центр провів дослідження з 8 по 18 лютого 2019 року. В опитуванні взяли участь 2 тис. респондентів в усіх областях України, без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання. Статистична похибка дослідження 2,1%.
Метод дослідження — особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.
Як повідомляв УНН, станом на 31 січня переважна більшість українців відносила себе до православного віросповідання — серед них більшість ідентифікувала себе з новою Православною церквою України (ПЦУ) на чолі з митрополитом Епіфанієм.