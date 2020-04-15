Більшість мостів столиці скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Києві станом на 8:15 на дорогах помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, незначні затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, бульварі Тараса Шевченко, проспекті Перемоги, бульварі Дружби Народів, проспекті Академіка Глушкова, Кільцевій дорозі, вулиці Набережно-Хрещатицькій, проспекті Степана Бандери.
На лівому березі у заторах стоїть проспект Романа Шухевича, Броварський проспект, проспект Юрія Гагаріна, проспект Миколи Бажана.
Рух Північним та Південним мостами, а також мостом Метро ускладнено у сторону правого берега. Дарницьким мостом та мостом Патона можна проїхати вільно.
Нагадаємо, нафта Brent торгується на рівні 29,95 долара за барель.