Більшість мостів столиці скували затори

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Києві станом на 8:15 на дорогах помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, незначні затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, бульварі Тараса Шевченко, проспекті Перемоги, бульварі Дружби Народів, проспекті Академіка Глушкова, Кільцевій дорозі, вулиці Набережно-Хрещатицькій, проспекті Степана Бандери.

На лівому березі у заторах стоїть проспект Романа Шухевича, Броварський проспект, проспект Юрія Гагаріна, проспект Миколи Бажана.

Рух Північним та Південним мостами, а також мостом Метро ускладнено у сторону правого берега. Дарницьким мостом та мостом Патона можна проїхати вільно.

Нагадаємо, нафта Brent торгується на рівні 29,95 долара за барель

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