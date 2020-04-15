Большинство мостов столицы сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Киеве по состоянию на 8:15 на дорогах заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, незначительные пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, бульваре Дружбы Народов, проспекте Академика Глушкова, Кольцевой дороге, улице Набережно-Крещатицкая, проспекте Степана Бандеры.
На левом берегу в пробках стоит проспект Романа Шухевича, Броварской проспект, проспект Юрия Гагарина, проспект Бажана.
Движение Северным и Южным мостами, а также мостом Метро затруднено в сторону правого берега. Дарницким мостом и мостом Патона можно проехать свободно.
Напомним, нефть Brent торгуется на уровне 29,95 доллара за баррель.