Большинство мостов столицы сковали пробки

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 11352 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 31586 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 52190 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 66599 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100368 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105040 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130434 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130143 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 176326 просмотра

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4 марта, 18:57 • 104697 просмотра
Актуальное
Большинство мостов столицы сковали пробки

Большинство мостов столицы сковали пробки

Киев  •  УНН

 • 17880 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Киеве по состоянию на 8:15 на дорогах заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, незначительные пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, бульваре Дружбы Народов, проспекте Академика Глушкова, Кольцевой дороге, улице Набережно-Крещатицкая, проспекте Степана Бандеры.

На левом берегу в пробках стоит проспект Романа Шухевича, Броварской проспект, проспект Юрия Гагарина, проспект Бажана.

Движение Северным и Южным мостами, а также мостом Метро затруднено в сторону правого берега. Дарницким мостом и мостом Патона можно проехать свободно.

Напомним, нефть Brent торгуется на уровне 29,95 доллара за баррель.

Украинские Национальные Новости

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