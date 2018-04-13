Більшість авіакомпаній припинили польоти над Сирією
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На тлі можливих ударів по території Сирії найбільші авіакомпанії зволіли змінити свої маршрути, в результаті чого зазвичай завантажені ешелони виявилися порожніми. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times та ресурс flightradar24.com.
За даними газети, в четвер представник Європейського агентства з безпеки авіаперевезень повідомив, що пропозиція авіакомпаніям враховувати можливість нанесення ударів по Сирії від 10 квітня носило рекомендаційний характер. Проте, найбільші авіакомпанії вважали за краще не використовувати зазвичай завантажені ешелони, що проходять над територією Сирії.
Зокрема змінили свої маршрути Air France, Lufthansa і easyJet. Кувейтська Kuwait Airways скасувала польоти в Бейрут, а основний ліванський перевізник Middle East Airlines оголосила про перегляд частини розкладу до вечора 13 квітня.
Представник організації Eurocontrol, яка здійснює основні диспетчерські функції в країнах ЄС, вказав, що сформована ситуація не є з ряду геть що виходить.
Як повідомляв УНН, канал MSNBC повідомив про докази застосування хімзброї в Сирії.