Більше ста пасажирів не можуть вилетіти з Німеччини три дні через п'яного пілота

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У Штутгарті понад сотня пасажирів рейсу TP523, який скасували 23 березня через п’яного пілота, змушені чекати ще два дні, щоб вилетіти в Лісабон. Про це повідомляє УНН з посиланням на dpa.

Виліт літака зі Штутгарта в Португалію зупинили незадовго до зльоту, коли працівник аеропорту помітив, що другий пілот був у стані алкогольного сп’яніння.

Працівник повідомив про це поліцію аеропорту та органи влади. 40-річного пілота заарештували та встановили заставу у розмірі 10 тисяч євро, також попросивши здати льотну ліцензію.

106 пасажирів довелося розмістити в готелі, оскільки авіакомпанія не змогла забезпечити новий екіпаж за короткий час. Відповідь компанії Air Portugal на твіт одного з пасажирів свідчить, що клієнтам доведеться чекати вильоту до понеділка.

“На цей момент рейс із вільними місцями доступний щонайшвидше в понеділок”, — відповіли в авіакомпанії клієнту, який скаржився на довге очікування рейсу.

Як повідомляв УНН, для польотів в Україну Ryanair закупить нові Boeing.

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