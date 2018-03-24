Більше ста пасажирів не можуть вилетіти з Німеччини три дні через п'яного пілота
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Штутгарті понад сотня пасажирів рейсу TP523, який скасували 23 березня через п’яного пілота, змушені чекати ще два дні, щоб вилетіти в Лісабон. Про це повідомляє УНН з посиланням на dpa.
Виліт літака зі Штутгарта в Португалію зупинили незадовго до зльоту, коли працівник аеропорту помітив, що другий пілот був у стані алкогольного сп’яніння.
Працівник повідомив про це поліцію аеропорту та органи влади. 40-річного пілота заарештували та встановили заставу у розмірі 10 тисяч євро, також попросивши здати льотну ліцензію.
106 пасажирів довелося розмістити в готелі, оскільки авіакомпанія не змогла забезпечити новий екіпаж за короткий час. Відповідь компанії Air Portugal на твіт одного з пасажирів свідчить, що клієнтам доведеться чекати вильоту до понеділка.
“На цей момент рейс із вільними місцями доступний щонайшвидше в понеділок”, — відповіли в авіакомпанії клієнту, який скаржився на довге очікування рейсу.
Як повідомляв УНН, для польотів в Україну Ryanair закупить нові Boeing.