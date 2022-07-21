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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 22253 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Більше обстрілів - більше «Хаймарсів», - Зеленський

Більше обстрілів - більше «Хаймарсів», - Зеленський

Київ • УНН

 • 141340 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський зазначив, що чим більше Росія запускає ракет по Україні, тим більше «Хаймарсів» нам доставляють, передає УНН.

Деталі

Російська армія знову обстріляла з реактивної артилерії Салтівський район Харкова. Обстріляні суто цивільні об’єкти: житловий будинок, торговельні павільйони, громадський транспорт. Відомо про трьох загиблих, понад двадцять людей поранені.

До того ж з «Ураганів» окупанти обстріляли й Словʼянську громаду на Донбасі, вдарили «Іскандерами» по Краматорську.

Цитата

«І кожен з таких російських обстрілів – це аргумент, щоб Україна отримала більше «Хаймарсів» та іншого сучасного й ефективного озброєння. Кожен з таких обстрілів тільки посилює наше прагнення до перемоги над окупантами – це неодмінно буде», - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський повідомив, що обговорив з представниками збройних формувань та міністрами ситуацію на передовій. Як зазначив Президент, потрібно ще збільшити інтенсивність ударів по ворогу.

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