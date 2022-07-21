Більше обстрілів - більше «Хаймарсів», - Зеленський

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Російська армія знову обстріляла з реактивної артилерії Салтівський район Харкова. Обстріляні суто цивільні об’єкти: житловий будинок, торговельні павільйони, громадський транспорт. Відомо про трьох загиблих, понад двадцять людей поранені.

До того ж з «Ураганів» окупанти обстріляли й Словʼянську громаду на Донбасі, вдарили «Іскандерами» по Краматорську.

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«І кожен з таких російських обстрілів – це аргумент, щоб Україна отримала більше «Хаймарсів» та іншого сучасного й ефективного озброєння. Кожен з таких обстрілів тільки посилює наше прагнення до перемоги над окупантами – це неодмінно буде», - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський повідомив, що обговорив з представниками збройних формувань та міністрами ситуацію на передовій. Як зазначив Президент, потрібно ще збільшити інтенсивність ударів по ворогу.