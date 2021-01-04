Більше, ніж планували: на новорічне оформлення приміщень Офісу Зеленського витратили понад 50 тис. грн

“На новорічне оформлення приміщень Офісу Президента України у 2020 році витрати становлять 53 218,00 грн”, — йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, повідомлялося, що на новорічне оформлення приміщень Офісу Президента України було заплановано витратити близько 40 тис. грн.

Окрім того, на новорічне оформлення приміщень Офісу Президента України у 2019 році було використано 122 995,00 грн. Також було використано 25 200,00 грн на послуги зі встановлення та дизайнерського оформлення новорічних ялинок у державних резиденціях по вулиці Грушевського, 5А (Маріїнський палац) та вулиці Грушевського, 22.

Як повідомлялося, у 2018 році для прикрашання приміщень Адміністрації Президента України Управління витратило 29 800,00 грн.