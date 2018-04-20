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Більше двох тисяч дубів висадять на Хортиці на честь загиблих воїнів

Київ • УНН

 • 10635 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Завтра, 21 квітня, в Запоріжжі на острові Хортиця відбудеться церемонія висадження дубів та встановлення пам’ятного знаку на честь українських воїнів, що віддали життя за Україну, передає УНН із посиланням на організаторів.

Більше двох тисяч дубів висадять на Хортиці на честь загиблих воїнів

За інформацією організаторів, у рамках українсько-литовського проекту, що об’єднав зусилля ветеранів, вояків, громадських активістів та волонтерів обох держав, учасники заходу висадять 2100 дубів, подарованих Литвою.

“У Литві громадські активісти протягом року збирали кошти на закупівлю саджанців — 4 річних дубів елітних порід”, — йдеться у повідомленні.

Дуби — символ незламності наших народів у боротьбі з агресором та окупантом. Їхня кількість має символізм: цього року наші народи відзначають 100 років відновлення державності. Місцем висадки дубів стане унікальне історичне місце — Хортиця — священний острів наших предків і колиска українського козацтва, відзначають організатори.

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У заході на Хортиці також візьмуть участь представники Литви, зокрема, командир роти “Литовських стрілків” Гедимін Армонавічус, представник міністерства екології Литви, відставний військовий Маркявічус Кястутіс, заступник аташе з питань оборони Литви Бабонас Міндаугас.

“Висадку перших дубів здійснять члени родин загиблих українських бійців у російсько-українській війні”, — йдеться у повідомленні.

Завершиться день відкриттям пам’ятного хреста на честь українських бійців, що полягли в боротьбі за державність і свободу України.

Розпочнеться захід о 12:00.

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