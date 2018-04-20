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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более двух тысяч дубов высадят на Хортице в честь погибших воинов

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Завтра, 21 апреля, в Запорожье на острове Хортица состоится церемония высадки дубов и установка памятного знака в честь украинских воинов, отдавших жизнь за Украину, передает УНН со ссылкой на организаторов.

Более двух тысяч дубов высадят на Хортице в честь погибших воинов

По информации организаторов, в рамках украинского-литовского проекта, объединившего усилия ветеранов, воинов, общественных активистов и волонтеров обоих государств, участники мероприятия высадят 2100 дубов, подаренных Литвой.

"В Литве общественные активисты в течение года собирали средства на закупку саженцев - 4-летних дубов элитных пород", - говорится в сообщении.

Дубы - символ несокрушимости наших народов в борьбе с агрессором и оккупантом. Их количество должно иметь символизм: в этом году наши народы отмечают 100 лет восстановления государственности. Местом высадки дубов станет уникальное историческое место - Хортица - священный остров наших предков и колыбель украинского казачества, отмечают организаторы.

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В мероприятии на Хортице также примут участие представители Литвы, в частности, командир роты "Литовских стрелков" Гедимин Армонавичус, представитель министерства экологии Литвы, отставной военный Маркявичус Кястутис, заместитель атташе по вопросам обороны Литвы Бабонас Миндаугас.

"Высадку первых дубов осуществят члены семей погибших украинских бойцов в российско-украинской войне", - говорится в сообщении.

Завершится день открытием памятного креста в честь украинских бойцов, павших в борьбе за государственность и свободу Украины.

Начнется мероприятие в 12:00.

Украинские Национальные Новости

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