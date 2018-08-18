Більше 60 тисяч людей постраждали через повені на півдні Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Десятки тисяч людей постраждали через розлив річок у штаті Амасонас на півдні Венесуели. Про це заявив у п’ятницю депутат Національної асамблеї (однопалатного парламенту) від цього регіону Ромель Гусамана, повідомляє УНН з посиланням на El Nacional.
“У нас більше 60 тис. постраждалих, — сказав Гусамана. — Потрібно, щоб цією ситуацією зайнялися в повному обсязі. Ми провели першу зустріч із колумбійським посольством, щоб попросити про допомогу, і будемо вдячні, якщо її нададуть”. Депутат вважає, що керівництво регіону не може впоратися з кризою і в штаті потрібно оголошувати режим надзвичайної ситуації.
У четвер управління цивільної оборони республіки повідомило, що в постраждалі від повеней регіони були відправлені більше 20 тис. рятувальників. Тільки в штаті Амасонас розгорнуті 50 притулків для жителів затоплених районів.
Нагадаємо, сильна повінь у штаті Керала на південному заході Індії забрала життя щонайменше 324 людини.