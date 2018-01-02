Більше 300 бойовиків виявила поліція Донеччини у 2017 році
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Поліція Донецької області у 2017 році викрила понад 300 бойовиків, з них 240 затримані, 61 - встановлені і оголошені в розшук, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Зазначається, що лише протягом минулого тижня поліція оголосила про підозру 10 бойовикам.
Зокрема, серед затриманих — командир танка “армії ДНР”, представник “козачого” бандформування і пособник терористів, який брав участь у захопленні підприємств в Бахмуті.
За даними правоохоронців, більшість з них були виявлені в звільнених містах — Слов’янську, Костянтинівці, Бахмуті, Торецькому. А ще двоє, жителі окупованих Донецька і Макіївки, були затримані під час перевірки на контрольно-пропускному пункті при спробі перетину лінії розмежування. Зараз поліція перевіряє кримінальне минуле кожного з колишніх учасників НВФ ДНР.
“Всім 10 бойовикам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності)”, - йдеться в повідомленні.
Всього у 2017 році поліція Донеччини викрила більше 300 бойовиків. З них 240 затримані, 61 — встановлений та оголошений в розшук.
Як повідомляв УНН, у Слов’янську викрито посібника бойовиків.