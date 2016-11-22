Більше 3 тис. осіб було евакуйовано в японській префектурі Фукусіма після землетрусу

У прибережних районах на північному заході головного острова країни Хонсю закриті близько 150 шкіл, дітям рекомендовано не залишати домівки.

Влада Фукусіми перевіряє стан 270 пунктів, де зберігаються мішки зі слаборадіоактивною землею, зібраною в процесі дезактивації ґрунту після аварії на АЕС “Фукусіма-1” в 2011 році.

Поки повідомлень про будь-які проблеми з її зберіганням не надходило. Японське метеорологічне управління вже знизило рівень загрози цунамі, викликаного тим, що на північному сході країни стався землетрус магнітудою 7,4.

Так, за даними японських метеорологів, повна негайна евакуація прибережної зони північного сходу Хонсю більше не розглядається. У той же час місцевих жителів з метою безпеки закликають не наближатися до берегової лінії — в деякі райони ще можуть прийти невеликі хвилі цунамі заввишки менше одного метра.

Сейсмологи також попередили, що в найближчий тиждень в цьому ж районі може статися ще один землетрус подібної потужності.

Нагадаємо, що після землетрусу на АЕС “Фукусіма-2” сталася зупинка системи охолодження в басейні з відпрацьованим ядерним паливом в верхньому поверсі третього енергоблоку. Через годину її робота була відновлена, витоків радіації не відбулося, температура паливних стрижнів залишилася в межах норми.