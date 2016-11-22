Более 3 тыс. человек были эвакуированы в японской префектуре Фукусима после землетрясения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Более 3,1 тыс. человек покинули свои жилища в японской префектуре Фукусима после сильного землетрясения у ее побережья, вызвавшее цунами. Как сообщили местные власти, для эвакуированных оборудованы около 60 временных пунктов сбора, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
В прибрежных районах на северо-западе главного острова страны Хонсю закрыты около 150 школ, детям рекомендовано не покидать дома.
Власти Фукусимы проверяют состояние 270 пунктов, где хранятся мешки с слаборадиоактивной землей, собранной в процессе дезактивации почвы после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.
Пока сообщений о каких-либо проблем с хранением не поступало. Японское метеорологическое управление уже снизило уровень угрозы цунами, вызванного тем, что на северо-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 7,4.
Так, по данным японских метеорологов, полная немедленная эвакуация прибрежной зоны северо-востока Хонсю больше не рассматривается. В то же время местные жители в целях безопасности призывают не приближаться к береговой линии - в некоторые районы еще могут прийти небольшие волны цунами высотой менее одного метра.
Сейсмологи также предупредили, что в ближайшую неделю в этом районе может произойти еще одно землетрясение подобной мощности.
Напомним, что после землетрясения на АЭС "Фукусима-2" произошла остановка системы охлаждения в бассейне с отработанным ядерным топливом в верхнем этаже третьего энергоблока. Через час ее работа была восстановлена, утечек радиации не произошло, температура топливных стержней осталась в пределах нормы.