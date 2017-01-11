Більше 250 тис. українців захворіли на грип та ГРВІ за перший тиждень року
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. За перший тиждень 2017 року на грип та ГРВІ захворіло 250 227 осіб. Про це йдеться в інформаційному бюлетні “ГРИП та ГРВІ” за 1 тиждень 2017 року, передає УНН.
“За звітний 01 тиждень на грип та ГРВІ захворіло 250 227 осіб, з них 52,6 % становлять діти віком до 17 років”, — йдеться в бюлетні.
Зазначається також, що показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 587,5 на 100 тисяч населення, що на 32,2 % менше минулого тижня.
Так, можна прослідкувати тенденцію до зменшення захворюваності на першому тижні року, що пов’язано з новорічними святами та канікулами в навчально-виховних закладах.
Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Волинській області — 945,0, найменший — у Луганській — 136,9 на 100 тис. населення.
Як повідомляв УНН, у МОЗі тиждень не мали зведених оперативних даних щодо захворюваності на грип і ГРВІ в Україні, а також щодо епідеміологічної ситуації з початку 2017 року, незважаючи на те, що в країні, згідно з даними на сайті міністерства, епідемія грипу.