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Более 250 тыс. украинцев заболели гриппом и ОРВИ за первую неделю года

Более 250 тыс. украинцев заболели гриппом и ОРВИ за первую неделю года

Киев • УНН

 • 9934 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. За первую неделю 2017 года гриппом и ОРВИ заболели 250 227 человек. Об этом говорится в информационном бюллетене "ГРИПП и ОРВИ" за 1 неделю 2017 года, передает УНН.

"За отчетную 01 неделю гриппом и ОРВИ заболело 250 227 человек, из них 52,6% составляют дети в возрасте до 17 лет", - говорится в бюллетене.

Отмечается также, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 587,5 на 100 тыс. населения, что на 32,2% меньше предыдущей недели.

Так, можно проследить тенденцию к уменьшению заболеваемости в первую неделю года, что связано с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Волынской области - 945,0, наименьший - в Луганской - 136,9 на 100 тыс. населения.

Как сообщал УНН, в Минздраве неделю не было сводных оперативных данных по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине, а также по эпидемиологической ситуации с начала 2017 года, несмотря на то, что в стране, по данным на сайте министерства, эпидемия гриппа.

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