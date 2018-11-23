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Більше 200 пожежників мобілізовані для боротьби з лісовими пожежами в Австралії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Великі лісові пожежі охопили територію штату Новий Південний Уельс в Австралії. У північних передмістях Ньюкасла полум’я впритул наблизилося до житлових будинків, повідомляє в п’ятницю пожежна служба штату на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.

У повідомленні зазначено, що пожежним розрахункам вдалося взяти під контроль ряд епзагоряння, але сильний вітер не дозволяє істотно скоротити площу лісових пожеж. “Полум’я поширюється дуже швидко, зараз в боротьбі з вогнем ми задіяли важкі пожежні літаки, але є побоювання, що при посиленні вітру ми не зможемо їх використати і полум’я перекинеться на житлові будинки”, — сказав комісар пожежної служби штату Шейн Фітцсіммонс в інтерв’ю радіо ABC.

На даний момент в боротьбі з вогнем, крім важкої пожежної авіації, задіяні понад 200 пожежників і спеціальна техніка. На території регіону Хантер оголошено надзвичайну ситуацію, жителі району Солт Аш, чиї будинки розташовані в небезпечній близькості від пожеж, евакуйовані, закриті школи.

EMERGENCY WARNING: Richardson Rd Fire, Salt Ash. Firefighters are continuing to work behind homes on Rookes Rd, Salt Ash. Residents should take advice from crews in the area and seek shelter as the firefront approaches. #NSWRFS pic.twitter.com/a3WFRHii2c

— NSW RFS (@NSWRFS) 23 листопада 2018 р.

Нагадуємо, пожежі у Каліфорнії забрали життя вже 86 людей.

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