Більше 200 авто зібралось у чергах на КПВВ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні вранці на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 0/70; “Мар’їнка” — 0/60; “Новотроїцьке” — 5/20; “Гнутове” — 20/40, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
За інформацією прикордонників, пасажиро-транспортний потік в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду залишався динамічним.
Загалом через КПВВ прослідувало 39 тисяч осіб та 5,3 тисячі транспортних засобів:
“Майорське” — 8970 осіб та 1065 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 9245 осіб та 1740 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” —7600 осіб та 1435 транспортних засобів;
“Гнутове” — 4095 осіб та 1015 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 9095 осіб.
Нагадаємо, 20 квітня через КПВВ в зоні АТО прослідувало 43,2 тисячі осіб та 5,5 тисячі транспортних засобів.