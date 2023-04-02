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Більше 20 країн погодились забезпечити умови для проходження українськими школярами мультипредметного тесту

Більше 20 країн погодились забезпечити умови для проходження українськими школярами мультипредметного тесту

Київ • УНН

 • 1523239 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Профільні міністерства 21 країни дали позитивну відповідь на запит Міністерства освіти України щодо забезпечення умов українським учням для проходження мультипредметного тесту. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко, передає УНН.

Загалом запити було надіслано до 31 країни.

Цитата

«Ми розіслали листи до 31 країни до міністерств освіти, 21 країна вже погодилася. Приблизно сім країн уже погодились на те, щоб додаткову сесію проводити у себе в закладах освіти або в спеціалізованих тестових центрах. Зараз ми ще ведемо перемовини», - розповів Вітренко.

Очікується, що до 15 – 16 травня повністю сформована мережа для проведення мультипредметного тесту. Цього року будуть враховані минулорічні напрацювання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міносвіти затвердило графік проведення мультипредметного тесту для абітурієнтів у цьому році

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