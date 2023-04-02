Більше 20 країн погодились забезпечити умови для проходження українськими школярами мультипредметного тесту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Профільні міністерства 21 країни дали позитивну відповідь на запит Міністерства освіти України щодо забезпечення умов українським учням для проходження мультипредметного тесту. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко, передає УНН.
Загалом запити було надіслано до 31 країни.
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«Ми розіслали листи до 31 країни до міністерств освіти, 21 країна вже погодилася. Приблизно сім країн уже погодились на те, щоб додаткову сесію проводити у себе в закладах освіти або в спеціалізованих тестових центрах. Зараз ми ще ведемо перемовини», - розповів Вітренко.
Очікується, що до 15 – 16 травня повністю сформована мережа для проведення мультипредметного тесту. Цього року будуть враховані минулорічні напрацювання.
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