Більше 2 тис. правоохоронців щодня охоронятимуть Донеччину на новорічні свята
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 ГРУДНЯ. УНН. Від 30 грудня особовий склад поліції Донеччини переведено на посилений варіант несення служби. Про це повідомив начальник Управління превентивної діяльності ГУНП в Донецькій області Юрій Горустович, передає УНН.
У прес-слжбі відзначили, що це означає, що вулиці, дорожні розв’язки, стратегічні об’єкти та в’їзди-виїзди в міста перебуватимуть під цілодобовим наглядом поліції. Допомогу у забезпеченні правопорядку надаватимуть військовослужбовці Нацгвардії.
Піші патрулі та автонаряди, групи реагування патрульної поліції, мобільні блокпости, а також екіпажі «копів» слідкуватимуть за правопорядком всередині населених пунктів. Щодня буде більше 2100 правоохоронців – всього 540 патрулів. Частину з них наближено до місць масового скупчення громадян та розташування головних новорічних ялинок.
Вже напередодні новорічних свят вживаються необхідні превентивні заходи, аби вони пройшли у безпеці. Зокрема проводиться робота з вилучення нелегальної піротехнічної продукції, використання якої заборонено на території області згідно з розпорядженням голови Донецької Донецької військово-цивільної адміністрації.