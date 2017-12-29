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Более 2 тыс. полицейских ежедневно будут охранять Донбасс на новогодние праздники

Киев • УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 декабря. УНН. От 30 декабря личный состав полиции Донецкой области переведен на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщил начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области Юрий Горустович, передает УНН.

Более 2 тыс. полицейских ежедневно будут охранять Донбасс на новогодние праздники

В пресс-слжбе отметили, что это значит, что улицы, дорожные развязки, стратегические объекты и въезды-выезды в городе будут находиться под круглосуточным наблюдением полиции. Помощь в обеспечении правопорядка будут оказывать военнослужащие Нацгвардии.

Пешие патрули и автонаряды, группы реагирования патрульной полиции, мобильные блокпосты, а также экипажи “копов” будет следить за правопорядком внутри населенных пунктов. Ежедневно будет более 2100 правоохранителей — всего 540 патрулей. Часть из них приближенно к местам массового скопления граждан и расположение главных новогодних елок.

Уже накануне новогодних праздников принимаются необходимые превентивные меры, чтобы они прошли в безопасности. В частности проводится работа по изъятию нелегальной пиротехнической продукции, использование которой запрещено на территории области по распоряжению председателя Донецкой военно-гражданской администрации.

Украинские Национальные Новости

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