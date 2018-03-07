Більше 100 випадків кору виявили на Донеччині

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 7 березня. УНН. З початку року в Донецькій області зареєстровано 101 випадок захворювання на кір, про це повідомляють у прес-службі маріупольської міськради, інформує УНН.

“Вперше з 2012 року у Маріуполі підтверджений випадок захворювання на кір у дорослого. Ознаки хвороби виявлено в багатодітній релігійній сім’ї, які не мають щеплень” — зазначено у повідомленні

На даний момент у Маріуполі ще три людини (1 дорослий і 2 дітей) з ознаками захворювання на кір госпіталізовані і перебувають під наглядом в лікувальних установах міста.

Нагадаємо, додаткові вакцини від кору отримали всі регіони України, повідомляє прес-служба МОЗ України.

“Нова партія вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК) — 220 тисяч доз, уже надійшла в усі регіони”, — сказано у повідомленні.

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