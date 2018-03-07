Более 100 случаев кори обнаружили в Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 7 марта. УНН. С начала года в Донецкой области зарегистрировано 101 случай заболевания корью, об этом сообщают в пресс-службе мариупольского горсовета, передает УНН.
“Впервые с 2012 года в Мариуполе подтвержден случай заболевания корью у взрослого. Признаки болезни обнаружены в многодетной религиозной семьи, не имеющие прививок”, — отмечено в сообщении
На данный момент в Мариуполе еще три человека (1 взрослый и 2 детей) с признаками заболевания корью госпитализированы и находятся под наблюдением в лечебных учреждениях города.
Напомним, дополнительные вакцины от кори получили все регионы Украины, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
“Новая партия вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК) — 220 тыс. доз, уже поступила во все регионы”, — говорится в сообщении.