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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 29141 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 44060 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48677 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 99024 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 89057 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103310 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 110306 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Более 100 случаев кори обнаружили в Донецкой области

Более 100 случаев кори обнаружили в Донецкой области

Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 7 марта. УНН. С начала года в Донецкой области зарегистрировано 101 случай заболевания корью, об этом сообщают в пресс-службе мариупольского горсовета, передает УНН.

“Впервые с 2012 года в Мариуполе подтвержден случай заболевания корью у взрослого. Признаки болезни обнаружены в многодетной религиозной семьи, не имеющие прививок”, — отмечено в сообщении

На данный момент в Мариуполе еще три человека (1 взрослый и 2 детей) с признаками заболевания корью госпитализированы и находятся под наблюдением в лечебных учреждениях города.

Напомним, дополнительные вакцины от кори получили все регионы Украины, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

“Новая партия вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК) — 220 тыс. доз, уже поступила во все регионы”, — говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

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