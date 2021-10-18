Білорусь відкликала посла з Франції для консультацій. Раніше на вимогу Мінська - республіку покинув французький посол

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“Посол Білорусі у Франції Ігор Фісенко був відкликаний до Мінська на консультації... Особливо хочемо підкреслити, що дана природна міра стала вимушеним кроком. Ми зацікавлені у відновленні повноцінного рівня функціонування обох дипмісій”, — сказав прес-секретар білоруського зовнішньополітичного відомства Анатолій Глаз, його словами наводяться на сайті МЗС.

За словами Глаза, Ніколя де Лакост в’їхав у Білорусь і вручив копії вірчих грамот міністру закордонних справ країни наприкінці 2020 року. Однак дипломат “не висловив готовність завершити передбачену міжнародним правом і загальновизнаною практикою процедуру вступу на посаду в якості надзвичайного і повноважного посла”, заявив прес-секретар міністерства. Він пояснив, що через це МЗС Білорусі повідомив Францію про закінчення терміну згоди на призначення посла.

Раніше видання “Коммерсант” повідомляло, що Ніколя де Лакост не був присутній на церемоніях вручення грамот президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Франція не визнає підсумки президентських виборів 2020 року, за підсумками яких ЦВК Білорусі затвердила переобрання Лукашенка.

Раніше

Напередодні стало відомо, що французький дипломат покинув Білорусь на вимогу МЗС цієї країни. Білоруська газета “Народна воля” з посиланням на власну інформацію повідомляла про рішення МЗС Білорусі. За інформацією газети, Мінськ також відкликав посла Білорусії у Франції Ігоря Фісенко.