Беларусь отозвала посла из Франции для консультаций. Ранее по требованию Минска - республику покинул французский посол
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. МИД Беларуси объяснил, почему посол Франции в стране Николя де Лакост покинул Минск, и сообщил, что белорусский посол в Париже Игорь Фисенко также был отозван на родину для консультаций, пишет УНН.
Детали
“Посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации... Особо хотим подчеркнуть, что данная естественная мера стала вынужденным шагом. Мы заинтересованы в восстановлении полноценного уровня функционирования обеих дипмиссий”, — сказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, его словам приводятся на сайте МИД.
По словам Глаза, Николя де Лакост въехал в Беларусь и вручил копии верительных грамот министру иностранных дел страны в конце 2020 года. Однако дипломат “не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве чрезвычайного и полномочного посла”, заявил пресс-секретарь министерства. Он объяснил, что из-за этого МИД Беларуси уведомил Францию об истечении срока согласия на назначение посла.
Ранее издание “Коммерсант” сообщало, что Николя де Лакост не присутствовал на церемониях вручения грамот президенту Беларуси Александру Лукашенко. Франция не признает итоги президентских выборов 2020 года, по итогам которых ЦИК Беларуси утвердил переизбрание Лукашенко.
Ранее
Накануне стало известно, что французский дипломат покинул Беларусь по требованию МИД этой страны. Белорусская газета “Народная воля” со ссылкой на собственную информацию сообщала о решении МИД Белоруссии. По информации газеты, Минск также отозвал посла Белоруссии во Франции Игоря Фисенко.