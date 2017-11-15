Білорусь готова направити миротворчий контингент на Донбас

"Ми готові виділити відповідний миротворчий контингент, якщо це буде прийнятно для всіх зацікавлених країн, для того, щоб брати участь у вирішенні миротворчих завдань", - сказав міністр.

Дипломат підкреслив, що позиція Білорусі по ситуації в східних регіонах України давно відома: республіка вкрай зацікавлена ​​в якнайшвидшому встановленні там стабільності.

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"Ми, звичайно ж, готові зробити все для того, щоб ця конфліктна ситуація, яка сьогодні існує, вирішилася, і в ці райони прийшли мир і спокій", - зазначив він.

Також він додав, що Мінськ має намір і надалі надавати майданчик для забезпечення миру і стабільності в цьому регіоні.

Нагадаємо, РФ відкинула велику частину пропозицій СШ А по миротворцям на Донбасі.