Беларусь готова направить миротворческий контингент на Донбасс

"Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо для всех заинтересованных стран, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач", - сказал министр.

Дипломат подчеркнул, что позиция Беларуси по ситуации в восточных регионах Украины давно известна: республика крайне заинтересована в скорейшем установлении там стабильности.

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"Мы, конечно же, готовы сделать все для того, чтобы эта конфликтная ситуация, которая сегодня существует, разрешилась, и в эти районы пришли мир и спокойствие", - отметил он.

Также он добавил, что Минск намерен и дальше предоставлять площадку для обеспечения мира и стабильности в этом регионе.

Напомним, РФ отбросила большую часть предложений США по миротворцам на Донбассе.