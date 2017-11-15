Беларусь готова направить миротворческий контингент на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Беларусь готова направить миротворческий контингент в Украину, чтобы способствовать восстановлению стабильности в восточных регионах Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо для всех заинтересованных стран, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач", - сказал министр.
Дипломат подчеркнул, что позиция Беларуси по ситуации в восточных регионах Украины давно известна: республика крайне заинтересована в скорейшем установлении там стабильности.
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"Мы, конечно же, готовы сделать все для того, чтобы эта конфликтная ситуация, которая сегодня существует, разрешилась, и в эти районы пришли мир и спокойствие", - отметил он.
Также он добавил, что Минск намерен и дальше предоставлять площадку для обеспечения мира и стабильности в этом регионе.
Напомним, РФ отбросила большую часть предложений США по миротворцам на Донбассе.