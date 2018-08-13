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Білий дім погрожує наслідками екс-співробітниці, що таємно записувала розмови з Трампом

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Юристи Білого дому вивчають, які заходи вони можуть вжити по відношенню до колишньої співробітниці апарату резиденції глави держави Омароси Маніголт-Ньюман, яка таємно записувала на диктофон свої розмови з президентом США Дональдом Трампом і його помічниками. Про це повідомила в неділю телекомпанія ABC, інформує УНН.

Білий дім погрожує наслідками екс-співробітниці, що таємно записувала розмови з Трампом

Раніше Маніголт-Ньюман передала в розпорядження телеканалу АВС аудіозапис розмови з главою апарату співробітників Білого дому Джоном Келлі. На ньому чутно, як сторони обговорюють звільнення Маніголт-Ньюман. Остання заявляє, що їй після відходу з Білого дому був запропонований контракт, який передбачає щомісячну виплату 15 тисяч доларів в обмін на мовчання, однак вона від нього відмовилася.

За словами Маніголт-Ньюман, вона записала розмову з Келлі, перебуваючи в так званій ситуаційній кімнаті Білого дому, яка захищена від прослуховування і де в тому числі проводяться секретні брифінги. Пронесення будь записуючої апаратури в цю кімнату заборонено.

“Сама ідея того, що співробітник апарату таємно проніс записуючий пристрій в ситуаційну кімнату Білого дому демонструє відверту зневагу по відношенню до нашої національної безпеки”, — наводить АВС заяву прес-секретаря президента США Сари Сандерс. За її словами, той факт, що Маніголт-Ньюман згодом “хвалилася цим по національному телебаченню лише підтверджує відсутність характеру і доброчесності у цього скривдженого колишнього співробітника Білого дому”.

За даними АВС, в Білому домі розглядають можливі кроки юридичного характеру по відношенню до Маніголт-Ньюман, щоб покарати її за оприлюднення запису розмови з Келлі, а також в подальшому заборонити публікувати нові плівки, про наявність яких вона говорила.

Як повідомляв УНН, екс-юрист Трампа заперечує, що президент з’їв документ після зустрічі з ним.

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