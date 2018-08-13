Белый дом грозит последствиями экс-сотруднице, тайно записывавшей разговоры с Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Юристы Белого дома изучают, какие меры они могут предпринять по отношению к бывшей сотруднице аппарата резиденции главы государства Омаросы Маниголт-Ньюман, которая тайно записывала на диктофон свои разговоры с президентом США Дональдом Трампом и его помощниками. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания ABC, информирует УНН.
Ранее Маниголт-Ньюман передала в распоряжение телеканала АВС аудиозапись разговора с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. На ней слышно, как стороны обсуждают увольнение Маниголт-Ньюман. Последняя заявляет, что ей после ухода из Белого дома был предложен контракт, предусматривающий ежемесячную выплату 15 тысяч долларов в обмен на молчание, однако она от него отказалась.
По словам Маниголт-Ньюман, она записала разговор с Келли, находясь в так называемой ситуационной комнате Белого дома, которая защищена от прослушивания и где в том числе проводятся секретные брифинги. Пронос любой записывающей аппаратуры в эту комнату запрещен.
“Сама идея того, что сотрудник аппарата тайно пронес записывающее устройство в ситуационную комнату Белого дома демонстрирует откровенное пренебрежение по отношению к нашей национальной безопасности”, — приводит АВС заявление пресс-секретаря президента США Сары Сандерс. По ее словам, тот факт, что Маниголт-Ньюман впоследствии “хвасталась этим по национальному телевидению лишь подтверждает отсутствие характера и добропорядочности у этого обиженного бывшего сотрудника Белого дома”.
По данным АВС, в Белом доме рассматривают возможные шаги юридического характера по отношению к Маниголт-Ньюман, чтобы наказать ее за обнародование записи разговора с Келли, а также в дальнейшем запретить публиковать новые пленки, о наличии которых она говорила.
Как сообщал УНН, экс-юрист Трампа отрицает, что президент съел документ после встречи с ним.