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Білий дім представив план реорганізації деяких відомств уряду США

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Плани великої реорганізації кількох відомств і програм федерального уряду США були оприлюднені в четвер директором Адміністративно-бюджетного управління (АБУ) Білого дому Міком Малвені. Ці задуми передбачають насамперед злиття міністерств освіти і праці, а також реформування міністерства охорони здоров’я і соціальних служб, наділення його додатковими повноваженнями, передає УНН з посиланням на матеріали брифінгу АБУ.

“Ці зусилля поряд з недавніми виконавчими указами (президента США Дональда Трампа), що стосуються федеральних (професійних) спілок, є на даний момент найбільшими складовими частинами нашого плану по “осушенню болота”, — підкреслив в письмовій заяві Малвені. Він мав на увазі неодноразово повторювану Трампом обіцянку “осушити болото” вашингтонської бюрократії, скоротити чисельність апарату федерального уряду і підвищити ефективність його роботи. Плани реорганізації згаданих відомств американської адміністрації розроблялися АБУ на чолі з Малвені протягом останніх 14 місяців. “Федеральний уряд роздутий, непрозорий, забюрократизований і неефективний”, — переконаний директор АБУ.

Багато підготовлених ним і його підлеглими пропозицій вимагають схвалення з боку Конгресу США. За прогнозом місцевих аналітиків і засобів масової інформації, ці плани натраплять на серйозний опір законодавців. Навіть до офіційного оприлюднення цієї ініціативи скептично про неї відгукувалися і члени Конгресу, і профспілкові діячі.

АБУ наполягає, зокрема, на тому, щоб створити міністерство освіти і трудових ресурсів, передати програму постачання малозабезпечених верств населення продовольчими талонами міністерству охорони здоров’я і соціальних служб. В даний час цією програмою, на яку йдуть значні кошти федерального бюджету, займається міністерство сільського господарства. Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб Білий дім хоче перейменувати в міністерство охорони здоров’я і соціального забезпечення.

Міносвіти було створено в США в 1980 році. Воно є найменшим за чисельністю персоналу відомством федерального уряду. Республіканська партія США неодноразово намагалася домогтися ліквідації цього міністерства.

Як повідомляв УНН, Єврогрупа затвердила завершення програми макрофінансової допомоги Греції.

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