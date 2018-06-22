Белый дом представил план реорганизации некоторых ведомств правительства США

“Эти усилия наряду с недавними исполнительными указами (президента США Дональда Трампа), касающимися федеральных (профессиональных) союзов, являются на данный момент самыми крупными составными частями нашего плана по “осушению болота”, — подчеркнул в письменном заявлении Малвэни. Он имел в виду неоднократно повторявшееся Трампом обещание “осушить болото” вашингтонской бюрократии, сократить численность аппарата федерального правительства и повысить эффективность его работы. Планы реорганизации упомянутых ведомств американской администрации вырабатывались АБУ во главе с Малвэни на протяжении последних 14 месяцев. “Федеральное правительство раздуто, непрозрачно, забюрократизировано и неэффективно”, — убежден директор АБУ.

Многие подготовленные им и его подчиненными предложения требуют одобрения со стороны Конгресса США. По прогнозу местных аналитиков и средств массовой информации, эти планы натолкнутся на серьезное сопротивление законодателей, причем представляющих как правящую Республиканскую, так и находящуюся ныне в оппозиции Демократическую партию. Даже до официального обнародования этой инициативы скептически о ней отзывались и члены Конгресса, и профсоюзные деятели.

АБУ настаивает, в частности, на том, чтобы создать министерство образования и трудовых ресурсов, передать программу снабжения малообеспеченных слоев населения продовольственными талонами министерству здравоохранения и социальных служб. В настоящее время этой программой, на которую уходят существенные средства федерального бюджета, ведает министерство сельского хозяйства. Министерство здравоохранения и социальных служб Белый дом хочет переименовать в министерство здравоохранения и социального обеспечения.

Минобразования было создано в США в 1980 году. Оно является самым небольшим по численности персонала ведомством федерального правительства. Республиканская партия США неоднократно пыталась добиться ликвидации этого министерства.

Как сообщал УНН, Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции.